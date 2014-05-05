В швейцарском Базеле мусульманам предложили молиться в католической церкви. Необычное решение принял священник церкви св. Иосифа Рюди Бек после того, мусульманская община лишилась прежнего молитвенного места, пишет kipa/apic.

Мечеть «Mescid», в которой совершали намаз около 200 мусульман Базеля, располагалась на территории исторической области казарм. Власти решили провести реконструкцию в связи с мерами противопожарной безопасности и защитой исторического памятника. На территории казарм мечеть в будущем находиться не должна.

Представители мусульманской общины Базеля считают, что двойное использование здания церкви возможно, но в некоторые дни недели будет представлять определенную сложность. Например, в воскресенье, когда католики служат 4 Мессы, а мусульманам нужно 5 раз в день совершать намаз.

Вопрос окончательно будет решен в синоде Базель-штадта.

Практика совершения намаза в католическом храме в немецкоязычных странах уже имела место. В 1960-е гг. турецкие гастарбайтеры молились в Кельнском соборе по окончании поста Рамадан. Однако Конференция католических епископов Швейцарии в своем пастырском послании в 2006 г. не рекомендует предоставлять католические храмы для ритуальных действий представителям др. религий и сект.

Всего в Базеле проживает около 3.5 тыс. мусульман. 12 мечетей города могут разместить 2.5 тыс. молящихся.

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