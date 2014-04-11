Религиозные организации России создадут атлас святынь стран СНГ

Представители религиозных организаций России намерены создать атлас объектов паломничества на территории России и стран СНГ для всех конфессий, — сообщает РИА Новости.

Тема создания такого атласа обсуждалась в четверг в ходе заседания круглого стола «Развитие религиозного туризма и паломничества в России и странах СНГ» в здании Общественной палаты РФ.

Участники мероприятия — представители Русской Православной Церкви, Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона, Федерации еврейских общин России и Буддийской традиционной сангхи России — единогласно поддержали идею подготовки атласа с единым перечнем мест поклонений.