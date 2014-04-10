В Израиле археологи раскопали глиняный саркофаг XIII в. до РХ

В Изреельской долине на севере Израиля, возле кибуца Сарид, на cклоне кургана Тель-Шадуд, отождествляемого с упоминаемым в ветхозаветной Книге Иисуса Навина Саридом, Управлением древностей обнаружено древнее захоронение, датируемое XIII в. до РХ.

Археологи раскопали глиняный саркофаг цилиндрической формы с крышкой, выполненной в виде человеческой фигуры, керамическую утварь, культовые принадлежности, кости животных и золотой перстень-печать, сообщило агентство KNA.

На перстне вырезано имя отождествляемого с богом Ра египетского фараона XIX династии Сети I, правившего в 1290-1278 гг до н.э.

Изреельская долина в Нижней Галилее в период правления Сети I, по мнению израильских ученых, была центром египетской администрации.

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