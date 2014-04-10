В Дюссельдорфе заплатят 30 евро всем, кто отречется от Христа в Чистый Четверг

В Дюссельдорфе атеисты из организации «Düsseldorfer Aufklärungsdienst» выступили с призывом к прихожанам христианских церквей отказаться от членства в Чистый Четверг, 17 апреля. Каждому, кто последует этому призыву, атеисты пообещали 30 евро, сообщает idea.

Организация предложила именно такой «подарок», поскольку данную сумму необходимо внести в качестве платы за выход в ведомстве, которое регулирует эту процедуру. Сложно не заметить в этом «подарке» на Чистый Четверг чудовищную насмешку: в этот день Иуда предал Христа за 30 сребреников.

Акция проходит под девизом «Hoppel dich frei», который можно перевести как «Спрыгни» или «Убеги», что является попыткой сделать в смысловом поле праздника Пасхи акцент на «Заячий праздник», а также вызывает ассоциацию с убеждением атеистов в том, что религия – это наркотик («спрыгни» - откажись от зависимости).

Кроме того, с 4 по 10 апреля организация провела «7 дней счастливой тусовки без Бога», показала ряд критикующих религию фильмов. На витрине магазина организации красуется девиз «Мы счастливы без Бога. Половина жителей Дюссельдорфа – неверующие».

Местные СМИ расценивают действия атеистов как провокационные и провоцирующие раскол. По статистике, 52 % жителей Дюссельдорфа принадлежат к Католической или Протестантской Церквям. Кроме того, в городе есть общины Православной Церкви, мусульман, буддистов, иудеев и др. религий. По данным 2007 г., только 6 % жителей города не принадлежат ни к одной религиозной общине.

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