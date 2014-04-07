Штат Миссисипи стал первым в США, где принят закон о защите прав верующих, сообщает Седмица.Ru

Официальное название закона — Акт о восстановлении религиозной свободы. Он позволяет частным предпринимателям и компаниям в Миссисипи отказываться от выполнения заказов, в том числе обслуживания клиентов, если это противоречит их религиозным убеждениям. Кроме того, по закону герб штата должен быть дополнен словами «На Бога уповаем».

Принятия закона добились консервативные республиканцы.

Либералы восприняли нововведение отрицательно. Первыми заявления протеста сделали организации, отстаивающие права сексуальных меньшинств. Они опасаются, что именно людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией будут в первую очередь отказывать в обслуживании по религиозным мотивам.

В конце февраля такой же законопроект был принят и передан на подпись губернатору в штате Аризона. Однако губернатор Джен Брюэр отклонила эту инициативу, ссылаясь, в частности, на мнение деловых кругов. Те опасались бойкота в случае принятия закона, который федеральные власти страны и их единомышленники считают реакционным.

В июне 2013 года президент России Владимир Путин подписал аналогичный закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. За его нарушение можно получить до трех лет тюремного заключения.