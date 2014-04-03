Гражданам Молдовы с биопаспортами с 28 апреля не понадобятся визы в страны Шенгена

Европейский Союз принял решение о краткосрочных безвизовых поездках в страны Шенгенской зоны для граждан Молдовы с биометрическими паспортами с 28 апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение Европейской комиссии было поддержано Европейским парламентом и Европейским Советом в четверг.

”В конце этого месяца гражданам Молдовы с биометрическими паспортами больше не нужны будут визы для поездок в Шенгенскую зону на короткий период. Это огромное достижение и начало новой главы в наших отношениях”, - сказала комиссар ЕС по внутренним делам Сесилия Малстром.

ЕС и Молдова начали визовый диалог в июне 2010 года.

”Это показывает, что усилия молдавской власти были вознаграждены, и ЕС предан делу достижения результата с третьими странами, желающими с нами работать. Возможность безвизовых путешествий в Шенгенскую зону больше укрепит человеческие контакты, а также бизнесовые, социальные и культурные связи между Европейским Союзом и Молдовой”, - добавила Малстром.

По данным Еврокомиссии, количество граждан Молдовы, подававших заявки на Шенгенские визы, была стабильной последние четыре года. Количество отказов в предоставлении виз в прошлом году сократилось до 4,8 процента с 11,4 процента в 2012 году.