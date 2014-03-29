34 города Украины поддержат сегодня в 20.30 кампанию «Час Земли», которая является инициативой Всемирного фонда природы.

Как сообщили УНИАН в фонде, Украина подготовила ряд мероприятий, цель которых – стимулировать интерес общественности к проблеме изменения климата.

Час Земли – ежегодная международная кампания, которая проводится Всемирным фондом природы (WWF).

Фонд призывает всех выключить свет на один час, чтобы привлечь внимание к вопросам изменения климата и потребления природных ресурсов, и «энергетически» объединить человечество. Час Земли-2014 преследует цель продемонстрировать правительствам стран, бизнес-организациям и обычным людям, что в борьбе за будущее планеты действовать необходимо уже сейчас.

В рамках Часа Земли в Украине в 20.30 погаснет Луцкий замок, Архикафедральный собор Святого Юра и Ратуша во Львове. Нововолынск выключит подсветку городского совета, жилищно-коммунального объединения и городского дворца культуры, Миргород – городского совета, Мельницы здоровья, а также внешнее освещение в центре, Винница – башни на Европейской площади, которые являются главным символом города.

В Одессе будет отключено внешнее освещение Национального театра оперы и балета, Спасо-Преображенского кафедрального собора, Приморского бульвара, Екатерининской площади, улиц Дерибассовская и Пушкинская. Также помочь жителям Одессы и области повысить экологическую грамотность, в том числе в сфере экологии мысли, переориентировать деятельность от потребления к конструктивному созиданию призвана серия акций «Я – умный человек на Земле!». Программа стартует в 12.00 в одесском Дворце моряков на Приморском бульваре, 9.

Днепродзержинская общественная экологическая организация «Голос природы» посвятит Часу Земли сразу три вечера: показ тематического документального фильма «Выскальзывающий лед» («Chasing Ice») – о перемещении ледников, ток-шоу «Климат меняется! Что делать людям?», а также выступление групп «На-ра-ЙО-не» и Frozen Breakfast.

Днепропетровский планетарий сегодня будет начинать свои программы показом бесплатного фильма «Утраченная темнота», провести традиционные телескопические наблюдения за звездным небом и поддержать Час Земли, выключив свет.

В Киеве студенты Национального университета «Киево-Могилянская Академия» организуют «зеленые» посиделки, а сеть кофеен «Арома эспрессо бар» проведет климатическую викторину за кофе.

Гостиница Park Inn by Radisson в Донецке приглашает всех желающих на ряд бесплатных мероприятий в поддержку акции – мастер-класс по йоге, восточные танцы, неоновое шоу. Во время Часа Земли в 20.30 на час погаснет свет в гостинице.

О комплексе мероприятий, посвященных Часу Земли в Украине, можно узнать на странице http://wwf.panda.org/eh14/

Час Земли был учрежден в Сиднее в 2007 году, когда 2 млн. людей выключили светло в своих домах. В 2008 году уже свыше 50 млн. людей во всем мире приобщились к Часу Земли. В 2009 и 2010 годах Час Земли охватил более 4,5 тыс. городов в 128 странах, а в 2011 году – 5,2 тыс. городов в 135 странах. В 2012 году к акции присоединились более 7 тысяч городов в 152 странах.

*** Всемирный фонд природы имеет представительства в более чем 100 странах при поддержке почти 5 млн. людей по всему миру. Миссия Всемирного фонда природы – остановить деградацию природной среды планеты и построить будущее, в котором человечество будет жить в гармонии с природой, путем сохранения биологического многообразия мира, постоянного использования природных ресурсов и сокращения загрязнения и расточительного потребления.