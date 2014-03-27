В США прошел научный симпозиум по археологии раннего Христианства

С 19 по 22 марта в Калифорнии прошел научный форум «Археология: написание обновленной истории раннего Христианства», сообщается на сайте Уэстар­института (Уилламеттовский университет), организовавшего симпозиум. В симпозиуме приняли участие известные библеисты, религиоведы и специалисты по археологии греко­римского периода из различных университетов и научных центров США.

Проф. истории раннего христианства Л. М. Уайт в своем сообщении на тему «Новые представления об истоках Христианства: методики, модели, консенсусы и перспективы» предложил сравнительный анализ различных версий происхождения Христианства, которых придерживаются те или иные научные школы или христианские сообщества. Представление об истоках, по мнению ученого, зависит во многом от способа интерпретации не только новозаветных, но и других релевантных текстов эпохи раннего иудаизма (II в. до Р. Х. – I в. по Р. Х.).

Дж. Мэгнесс посвятила свой доклад последним археологическим находкам в районе селения Хукок (Нижняя Галилея), раскопками в которых она руководит с 2011 г. Прежде всего это касается остатков синагоги позднеримского периода (ок. IV в.) с хорошо сохранившимися мозаичным изображением Самсона на полу здания. Не исключено, при этом, что Самсон мог восприниматься в качестве образа Мессии для иудейской общины Хукок, что, возможно, указывает отчасти на христианские влияния.

В лекции, прочитанной в рамках одного из семинаров симпозиума, она предложила свой историко­археологическую оценку оссуария с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса», найденного в 2002 г. Исследовательница рассматривает этот артифакт в свете многочисленных свидетельств и находок, касающихся погребальной практики данного периода.

Проф. Морелэнд дал широкий обзор археологических открытий последних 3-­х десятилетий, наиболее значимых для понимания контекста, в котором возникло сначала, как выражаются ученые, «движение Иисуса», трансформировавшегося в христианство. Сюда относятся раскопки древнего Сепфориса, Себастии (Самарии), Капернаума и других местностей современной Галилеи.

В ряде других докладов симпозиума, много места их авторами было отведено как археологической, так религиоведческой проблематике, связанной с изучением историко­ культурного фона эпохи зарождения христианства. Сюда относятся следующие сообщения: «Архитектурный и религиозный составляющие при исследовании храмового комплекса в Омрите (Северный Израиль)»; «Финансовые фонды, система сборов и групповые ценности в античных ассоциациях»; «Социальная раздробленность и “вселенские” фигуры речи в риторике (на основании материал из Библиотеки из Наг­ Хаммади)».

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