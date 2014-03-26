В Сирии разрушено 98 храмов и 1900 мечетей - сирийский посол

Посол Сирии Риад Хаддад заявил, что за время вооруженного конфликта в стране 98 христианских храмов были либо частично разрушены, либо полностью уничтожены, а имущество из них похищено.

Наряду с этим разрушены 1900 мечетей, 1600 школ, 60% сирийских больниц либо частично, либо полностью уничтожены, все медицинское оборудование из них украдено, заявил Р.Хаддад на встрече с Святейшим Патриархом Кириллом в Москве.

По его данным, христиане составляют около 10% населения страны - это более миллиона человек. Они живут примерно в 2500 селах и городах.

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