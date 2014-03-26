На Северном Кавказе обнаружили очередное свидетельство древнего присутствия в регионе Христианства

Северный Кавказ некогда населяли христиане. Одно из свидетельств – крест на гранитной скале в Баксанском ущелье неподалеку от города Тырныауза в Приэльбрусье. Он был обретен 23 марта, в день, когда православный мир поклоняется святому Кресту Господню.

История обнаружения этого креста, расположенного на большой высоте и скрытого от людей за растущими на скале высокими соснами, такова.

В Тырныаузе живет замечательный человек, близкий родственник известнейшего ученого, одного из основателей советской космонавтики Тимура Энеева. Его зовут Юсуп Энеев. Недавно, повстречав настоятеля единственного в городе храма иеромонаха Игоря (Васильева) – а в маленьком городе все друг друга знают, – Юсуп Магометович сказал ему буквально следующее: «Я хочу рассказать вам то, что вас обрадует».

И рассказал: «Наши старики передавали это из рода в род: в те времена, когда мы, балкарцы, были христианами, все знали про крест на скале. Он расположен в Баксанском ущелье, напротив древнего балкарского поселения, где жил род Джапуевых (балкарцы селились родами - прим.ред). В XVII веке один из жителей этого села пригласил сванов, чтобы они вырубили крест в скалах».

«В воскресение Крестопоклонной недели мы отправились в горы, – рассказывает отец Игорь, – Мы вовсе не собирались делать это именно в этот день: во-первых, праздник, во-вторых, воскресение, во-третьих, скопилась усталость после долгих постовых служб. Однако, как я не отнекивался, наш гость из Москвы, певчий Даниловского монастыря Виктор Арчвадзе, приехавший на богослужения, настаивал. Посчитав за волю Божию – именно в этот день отправиться к кресту – после вечерни мы поехали в горы».

Сначала посетили место, где жил благочестивый балкарец, попросивший вырубить в скалах напротив своего дома крест, чтобы все время видеть его и молиться.

Селение это опустело в 1944 году, когда происходила депортация балкарцев. Крест теперь отсюда почти не виден – а потому и забыт: его закрыли выросшие за века на склоне ущелья сосны.

«Несколько столетий назад сосны были маленькими – крест был виден полностью», – рассказывает отец Игорь. Побывав на месте селения, они перешли через реку Баксан, текущую по дню ущелья, и поднявшись по склону горы, вышли к кресту. Помолились и приложились к нему.

«Конечно, нет уверенности, что это рукотворный крест. Века могли многое изменить, но на первый взгляд вертикальная часть креста – творение Божие, а вот горизонтальная действительно похожа на вырубленную в граните и обтесанную людьми», – говорит отец Игорь.

«Если еще несколько лет назад кавказцы-мусульмане были готовы изгонять из своей жизни всё, что связано с христианством, то сегодня мы видим, как прошлое становится им, по крайней мере, интересным », – рассказывает батюшка, который на днях собирается в новую экспедицию, туда, где, по словам Юсупа Энеева, хранится древняя плита с выбитым на ней византийским крестом.

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