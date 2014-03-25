В Лондоне представят полотно "Святой Георгий и дракон" Паоло Уччелло

25 марта в лондонской Национальной галерее представят полотно "Святой Георгий и дракон" флорентийского живописца эпохи Раннего Возрождения Паоло Уччелло (1397 —1475), сообщил музейный сайт.

Описанное в житии св. Георгия Победоносца спасение им царевны от дракона (змея), известное как "Чудо Георгия о змие", получило отражение в иконографии данного святого, став самым узнаваемым его изображением. В Христианстве чудо Георгия о драконе имеет иносказательное толкование: царевна — Церковь, дракон — язычество; Георгий, убивая дракона, спасает Христианскую церковь от язычников. Это чудо рассматривается и как победа над дьяволом — «древним змием» .

История о св. Георгии и поверженном им драконе впервые появилась в 1265 г. в тексте «Золотой легенды» Якова Ворагинского, которая была популярной книгой в Англии. Первая церковь посвящённая св. Георгию появилась в 1061 г., в Донкастре. В 1098 г. cв . Георгия провозгласили покровителем армии, а в 1222 г. Оксфордский синод постановил, что день св. Георгия будет отмечаться по всей стране 23 апреля. Официальный статус покровителя Англии за святым закрепили в середине XIV в. В 1969 г. Католическая Церковь Британии перенесла св. Георгия в третьеразрядные святые, oднако в 2000 г. его прежний статус был восстановлен.

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