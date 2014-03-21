Святая София является мечетью, считают в Турции

Турецкая газета Sabah на днях вышла под заголовком «Патриарх Ромеев предупредил в отношении Храма Святой Софии», а Milligazete выступила против турецкого правительства, которое на ответило на «вызов», брошенный Вселенским Патриархом.

«Мы взываем в знак протеста против молчания и безразличия Анкары, ставшей причиной подобного бесстыдства попов. Что бы кто ни говорил, Святая София является мечетью, она наша, исламская», — пишет автор статьи в одной из турецких газет.

Заявления Вселенского Патриарха Варфоломея – «звоночек» для правительства Эрдогана, чтобы тот не пытался изменять нынешний статус Святой Софии, и одновременно – проявление неудовольствия, вызванное фактами обращения в мусульманские мечети византийских церквей, функционировавших до недавнего времени в качестве музеев, — сообщает Путеводитель по Афону со ссылкой на Agioritikovima.gr

Напоминаем, что Патриарх Константинопольский Варфоломей накануне совещания Предстоятелей Православных Церквей выступил категорически против обращения собора Святой Софии в мечеть.

Правмир