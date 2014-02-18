В Египте террористы требуют от туристов и паломников до 20 февраля покинуть страну

Террористическая группировка ”Ансар Бейт аль-Макдис”, осуществившая теракт на Синае, заявила, что все туристы должны покинуть Египет до 20 февраля.

Как передает ИТАР-ТАСС заявление группировки обнародовано в египетской газете ”Аш-Шурук”.

”Мы обещали, что наступают дни, которые принесут еще больше горя, - подчеркивается в заявлении. - Благодаря Всевышнему и муджахиддинам была осуществлена атака на автобус в Табе. У туристов теперь есть время до 20 февраля, чтобы уехать из Египта. Иначе им некого будет винить, кроме самих себя”.

В заявлении террористы также угрожают атаками новому руководству страны, а также направленными на подрыв ее экономики диверсиями. Имеются в виду нападения на газопроводы.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля автобус с туристами-христианами из Южной Кореи, которые осуществляли паломнический тур церквями Каира и в монастырь Святой Екатерины, был взорван в Табе за несколько сотен метров от израильской границы. Смертник подошел к машине, остановился на парковке в ожидании пересечения границы, и привел в действие взрывчатку. В результате погибли трое южнокорейских туристов, четвертой жертвой стал водитель-египтянин.

Ответственность за вылазку - первую против иностранцев с момента устранения исламистов от власти в Египте в июле прошлого года - взяла на себя действующая на Синае экстремистская группировка ”Ансар Бейт аль-Макдис”. Его боевики стоят за большинством террористических актов, совершенных в стране за последние месяцы.