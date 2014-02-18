В Египте экстремисты угрожают терактами против иностранных туристов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание ”Аль-Ватан”, ”международная сеть ”Братьев-мусульман” формирует военизированные подразделения муджахиддинов для совершения атак в отелях Египта”.

16 февраля автобус с туристами-христианами из Южной Кореи, которые совершали паломнический тур по церквям Каира и в монастырь Святой Екатерины, был взорван в Табе в нескольких сотнях метрах от израильской границы. Смертник подошел к машине, остановившейся на парковке в ожидании пересечения границы, и привел в действие взрывчатку. В результате погибли трое южнокорейских туристов, четвертой жертвой стал водитель-египтянин.

Ответственность за вылазку - первую против иностранцев с момента отстранения исламистов от власти в Египте в июле прошлого года - взяла на себя действующая на Синае экстремистская группировка ”Ансар Бейт аль-Макдис”. Ее боевики стоят за большинством террористических актов, совершенных в стране за последние месяцы.

Представители МВД страны заявили, что подрыв туристического автобуса в Табе осуществил смертник. По словам судмедэкспертов, исполнителем теракта стал 21-летний египтянин, у которого на теле был закреплен пояс смертника. Количество заложенной взрывчатки специалисты оценивают в 5-10 кг. Ранее сообщалось, что исполнителем стал житель одного из горных районов Синая, причем сделал он это в состоянии сильного наркотического опьянения.