Лидер "Хизбалла" призвал арабский мир к завершению войны в Сирии

Лидер террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла призвал арабский мир к завершению войны в Сирии.

"Если вы хотите спасти этот регион от хаоса, который будет длиться десятилетиями, прекратите войну в Сирии", — заявил Насралла, обращаясь ко всему арабскому миру.

Он при этом добавил, что не допустит победы сирийских повстанцев, которых считает радикальными исламистами. По мнению главы "Хизбаллы", в случае победы повстанцев опасность будет грозить не только ему, но и поддерживающим его группировкам.

Шииты "Хизбаллы" активно поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. Сирийские повстанцы, выступающие против Асада, в основном сунниты. Их поддерживают сунниты Ливана и Турции.

Гражданская война в Сирии продолжается с весны 2011 года. За время конфликта в стране погибли более 140 тысяч человек. Международноесообщество пытается найти способ мирного урегулирования конфликта, однако пока эти попытки ни к чему не привели.

Лента ру