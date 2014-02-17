Найденную в Газе статую Аполлона, по требованию ХАМАСа, будут экспонировать в трусах

Обнаруженная в Газе статуя Аполлона, чей возраст оценивается в 2500 лет, взбудоражила руководство ХАМАСа своим «непристойным видом». По мнению исламистов, фигура может выставляться лишь в трусах.

По данным зарубежных СМИ, фигура Аполлона выполнена из бронзы в полный человеческий рост (170 см). Весит изваяние около полутоны.

О находке статуи впервые заявил местный рыбак по имени Джаудат Граб. Он выловил ее в море еще в августе 2013 года, но широкую огласку открытие получило только в конце прошлой недели.

Как пишет The Independent, рыбак нашел скульптуру на мелководье на расстоянии примерно 100 метров от берега, неподалеку от границы с Египтом. Вместе с родственниками они вытащили ее на берег и перевезли домой на ослах. Бронзовая скульптура, изображающая обнаженного греческого бога с отведенной в сторону правой рукой, некоторое время хранилась в семье Граба. Он и его брат отрезали по одному пальцу у статуи, чтобы узнать у экспертов, не сделана ли она из драгоценного металла. Один палец был расплавлен ювелиром.

Позднее Граб попробовал выставить скульптуру на аукцион eBay. Он рассчитывал продать ее за 500 тысяч долларов (по оценкам специалистов, стоимость находки – не менее 20 миллионов долларов). Одним из требований продавца был самовывоз статуи из Газы, сообщение которой с другими странами затруднено. Благодаря тому, что работа была размещена на сайте, о ней узнало руководство ХАМАСа. Вскоре полиция конфисковала статую у нашедшего ее рыбака и завела на него уголовное дело за попытку продажи культурной ценности.

Палестинские власти сообщили, что публичное экспонирование скульптуры запрещено до окончания следствия. Позднее ее планируется отреставрировать и выставить в Газе.

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