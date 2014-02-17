Англиканская церковь запретила духовенству вступать в однополые браки

Англиканские епископы Англии и Уэльса официально запретили духовенству вступать в однополые браки

"Брак с человеком того же пола будет значительным отклонением от учения Церкви Англии. Если кто-то его заключит, то он не может быть рукоположен в сан диакона, священника или епископа", - говорится в документе, который был опубликован в контексте изменений в британском законодательстве, легализующих однополые браки и вступающих в силу 13 марта, пишет РИА Новости.

Вместе с тем епископы отметили, что этот запрет не касается мирян. "Миряне, которые заключили гомосексуальные союзы, в наших общинах не будут дискриминироваться из-за их стиля жизни", - отмечается в документе.

В декабре 2012 года министр культуры Мария Миллер заявила в британском парламенте, что Англиканской церкви в Англии и Уэльсе будет запрещено проводить церемонии венчания однополых пар, но другие религиозные организации смогут принимать решение самостоятельно.

"Я совершенно однозначно заявляю, что никто не должен принуждать ни одну религиозную организацию проводить свадебные церемонии для однополых пар. Но религиозная свобода подразумевает и то, что если какие-то институты хотят это делать, у них должно быть это право", - сказала Миллер.

С 2005 года Великобритания признает гомосексуальные гражданские союзы, однако они не называются "браком" в отличие от гетеросексуальных союзов.