Итальянские ученые опубликовали новые доказательства в пользу подлинности Туринской Плащаницы

Новое исследование итальянских ученых принесло очередные доказательства подлинности Туринской Плащаницы. Группа исследователей из Туринской Политехники пришла к выводу, что изображение на Плащанице возникло в результате радиоактивного излучения.

Сильное землетрясение величиной 8.2 балла по шкале Рихтера, которое произошло в Иерусалиме в 33 г. н.э., привело к тому, что каменные породы в районе города стали источником сильного излучения нейтронных частиц.

Поток нейтронов, как полагают итальянские ученые, способствовал тому, что изображение Иисуса Христа было спроецировано на льняную ткань савана, так как нейтроны реагировали с ядрами азота.

Кроме того, радиационная эмиссия увеличила уровень изотопов углерода-14, что могло стать причиной погрешности С-анализа, проведенного в отношении Плащаницы в 1988 г., когда возраст ткани был определен как 728 лет, и ее сочли средневековой подделкой.

Марк Антоначчи, ведущий эксперт по Туринской плащанице и президент Фонда Воскресения Плащаницы, в настоящее время подал прошение в Ватикан, надеясь, что Папа Франциск позволит провести молекулярный анализ ткани с использованием новой технологии.

Sedmitza.ru