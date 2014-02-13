В Афганистане отреставрированы древнейшие статуи Будды, разрушенные талибами

В Кабуле отреставрированы древнейшие статуи Будды и бодхисатв, уничтоженные талибами, в т. ч. гигантские бамианские статуи. Археологи и реставраторы собрали по кусочкам уничтоженные буддийские святыни, часть из них представлена в Национальном музее Кабула, пишет EuropeNews

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Среди наиболее известных экспонатов – статуя кушанского царя Канишки в натуральную величину, статуя медитирующего Сиддхартхи (II-III вв.) и серия греко-бактрийских статуй Будды, сообщает Business Standard.

В результате непрекращающихся в последние десятилетия конфликтов Национальный музей в Кабуле потерял почти 70 % своей коллекции.

Расположенный на Шелковом пути, соединяющий Китай с восточной частью Средиземноморья, древний Афганистан был магнитом для переселенцев разных национальностей и вероисповеданий - индусов, мусульман, иудеев, буддистов и зороастрийцев. Коллекция Национального музея отражала это разнообразие.

Среди наиболее ценных экспонатов музея был и «Бактрийский клад» из 20 тыс. золотых, серебряных предметов и произведений искусства из слоновой кости, найденных в древних курганах на севере Афганистана в конце 1970-х гг.

Один из самых вопиющих погромов в музее произошел в марте 2001 г., когда талибы, вопреки протестам мировой общественности, уничтожили богатую коллекцию статуй Будды и все то, что противоречило талибанскому запрету изображать то, «что умеет двигаться». 40 статуй Будды, некоторым из которых было по полторы тысячи лет, были разбиты на кусочки. По словам директора музея Ахмада Яра, из 100-тысячной коллекции тогда уцелело не более 30 тыс. предметов

Тогда же талибы уничтожили гигантские статуи Будды в Бамианской долине. 55-и 37-метровые статуи, входившие в комплект буддийских монастырей, были взорваны.

Sedmitza.ru