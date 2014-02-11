У Федора Конюхова, священника РПЦ, пересекающего Тихий океан, начались проблемы со здоровьем

Российский путешественник Федор Конюхов, который пересекает Тихий океан на весельной лодке "Тургояк" от Чили до Австралии, сообщил о проблемах со здоровьем. В сеансе связи с Москвой, состоявшемся поздним вечером 10 февраля, он передал, что у него в последнее время сильно болят руки.

"Такое ощущение, что их скручивает, - пожаловался Конюхов. - Когда гребу, боль не так сильно ощущается, а вот ложусь отдыхать - начинает тянуть и крутить. Не могу расслабиться, из-за этого за сутки спал всего три часа".

В океане он находится уже 50 суток. Путешественник прошел на "Тургояке" 3 тыс. 100 миль (5 тыс. 825 километров). По данным Международного общества океанских гребцов, до австралийского города Брисбена Конюхову осталось 4 тыс. 959 миль (9 тыс. 185 км). Но его бортовой компьютер показывает, что до финиша еще 6 тыс. миль.

"Вы там, на берегу, встретили Новый год, Рождество, открыли Олимпиаду, а у меня все без изменений, все это время в океане" - сообщил Конюхов.

Путешественник отметил, что "одна треть пути за 50 дней, - это очень хороший темп". Он также передал, что пересек 120-й градус западной долготы и вошел в зону ответственности службы спасения Французской Полинезии. За кормой остались зоны ответственности Чили и Перу. "Это тоже веха в экспедиции, чилийский отрезок в океане самый протяженный, впереди меня ждут другие страны", - завершил сеанс связи Конюхов.

ИТАР-ТАСС