В Голливуде начинаются съемки художественного фильма о Матери Терезе

17:48, 11 февраля 2014
Мир
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Голливудская киностудия Origin Entertainment поставит биографический фильм, посвященный Матери Терезе Калькуттской (1910-1997), причисленной Католической Церковью к лику блаженных. Фильм выйдет в прокат в 2015 г., сообщает агентство CWN со ссылкой на статью в Hollywood Reporter.

Продюсер фильма, названного «I Thirst» («Я жажду»), Тони Крэнц (Tony Krantz) ранее выступал в качестве исполнительного продюсера телесериала «24» а также выступал в качестве одного из сценаристов вышедшего в 2004 г. фильма «Hotel Rwanda» («Отель Руанда»).

Тони Крэнц сказал, что будет работать в тесном контакте с «Миссионерами Благотворительности», католической женской монашеской общиной, которую основала Мать Тереза.

«Они не должны только быть частью фильма, но также должны стать одним из его соавторов», сказал Крэнц.

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