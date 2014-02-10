Французы снимут фильм о святом Феодоре Томском

В день 150-летия со дня блаженной кончины святого старца на праздничной Литургии, совершаемой в Богородице-Алексиевском монастыре, начались съемки документального фильма о св. Феодоре Томском, сообщает сайт Томской епархии.

Богоугодное праведное житие томского святого вызывает интерес и притягивает внимание все большего числа людей, живущих как в России, так и за рубежом.

Идея снять фильм о святом принадлежит француженке Патрисии Висконте, в сентябре 2013 года она отошла ко Господу. Будучи всю жизнь католичкой, по воле Божией и благодаря св. старцу Феодору в возрасте 82 лет она приняла православие.

Много лет Патрисия собирала информацию об этом святом, перевела на французский язык текст жития святого Феодора Томского и акафист ему, издав их во Франции на личные средства небольшим тиражом.

Последней ее идеей было написать большую книгу или снять фильм, в котором будет отражен духовный путь старца Феодора, а также его связь с личностью императора Александра I.

Фильм будет снимать французский режиссер Марк Жансон, известный своей лентой "Свет в пустыне", рассказывающей о египетских коптах.

Рravoslavie.ru