В Париже после реставрации представили полотно Россо Фьорентино «Обручение Девы Марии»

6 февраля в Посольстве Италии выставили отреставрированное полотно итальянского художника Россо Фиорентино (1494 - 1540) «Обручение Девы Марии» (1523).

10 февраля в Лувре состоится конференция, где реставраторы вместе с итальянскими и французскими искусствоведами обсудят историю создания и восстановления картины, происходящей из флорентийской базилики Сан-Лоренцо.

Россо Фиорентино c 1523 г. работал в Риме, а через четыре года переехал в Париж, получив место художника при дворе Франциска I, поручившего ему расписывать залы королевского замка Фонтенбло. Большинство работ Россо написаны в стилистике маньеризма и посвящены библейским сюжетам.

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