Папе Римскому вручили его скульптуру, сделанную из шоколада

Международный кондитерский концерн преподнес в подарок папе Франциску его шоколадного двойника, выполненного в натуральную величину, сделанного из шоколада, сообщила ватиканская газета Osservatore Romano.

Скульптура, изготовленная из какао-бобов, собранных близ озера Атитлан в Гватемале, была вручена римскому первосвященнику во время коллективной аудиенции на площади Святого Петра.

Помимо этого, президент кондитерского объединения передал в распоряжение Франциска полторы тонны шоколада. Папа уже заявил, что намерен раздать его бездомным жителям Рима.

Список изображений папы Римского Франциска растет. В нем уже числятся восковая фигура нового понтифика в музее итальянской столицы, а также его мозаичный портрет в римском храме апостола Павла "вне городских стен" (Сан-Паоло-фуори-дей-мури).

ИТАР-ТАСС