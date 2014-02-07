3–9 февраля: Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

"Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений дает возможность привлечь внимание всего мира к усилиям, которые предпринимают религиозные лидеры, межконфессиональные движения и отдельные люди во всем мире с целью содействовать взаимоуважению и взаимопониманию между последователями различных вероисповеданий и конфессий".

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week) мировое сообщество впервые провело в феврале 2011 года. В дальнейшем было решено отмечать ее в первую неделю февраля каждого года.

20 октября 2010 года на своем 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми. В подтверждение этого была издана резолюция, которая провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями. В документе также подчеркивается, что моральный долг проповедников любых религий и убеждений — побуждение людей к миру, терпимости и взаимопониманию.

Шаги к межконфессиональной гармонии уже предпринимаются по всему миру. ООН высоко оценивает значимость глобальных, региональных и субрегиональных инициатив, направленных на достижение взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий.

Организация объединенных наций призывает все государства в течение этой недели поддерживать на добровольной основе распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли. Центрами событий должны стать церкви, мечети, синагоги и другие молитвенные дома во всем мире.

— Я рассчитываю на продолжение совместной работы с представителями всех вероисповеданий, чтобы встать выше трений и заблуждений, которые столь часто разделяют нас, и найти путь гармонии и достоинства для всех, — сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.