МИД России призывает участников всех вооруженных конфликтов объявить «олимпийское перемирие»

Министерство иностранных дел России призывает участников всех вооруженных конфликтов, независимо от стран и континентов, объявить «олимпийское перемирие».

Об этом говорится в заявлении МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«7-23 февраля и 7-16 марта 2014 года в Российской Федерации, г. Сочи, состоятся соответственно XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры. Российская Федерация в качестве организатора и устроителя зимней Олимпиады настоятельно призывает участников всех вооруженных конфликтов, независимо от стран и континентов, объявить на это время «олимпийское перемирие», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что в первую очередь этот призыв обращен к сторонам кровопролитного конфликта в Сирии, который оказывает серьезное дестабилизирующее влияние не только на обстановку в этой стране, но и в регионе в целом.

В документе указывается, что объявление «олимпийского перемирия» имеет глубокие исторические корни, которые уходят в историю самой идеи учреждения олимпиад в Древней Греции, когда на время их проведения прекращались любые войны и конфликты. Поэтому обращение российской стороны полностью соответствует гуманистическим и общецивилизационным идеалам олимпийского движения и имеет целью возродить эту традицию.

С призывом об «олимпийском перемирии» обратился ко всем государствам Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

«Заключение «олимпийского перемирия» участниками вооруженных конфликтов в мире призвано открыть возможность для прекращения кровопролития, страданий гражданского населения и запуска политического процесса для преодоления кризисов на основе принципов, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций», - говорится в документе.