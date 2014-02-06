В Аугсбурге проходит выставка мини-карточек и открыток «Благоговейные картинки»

В епархиальном музее св. Афры в г. Аугсбурге проходит выставка «Благоговейные картинки. Маленькие изображения в большом разнообразии». Представлено около 400 экземпляров мини-карточек и открыток религиозного содержания, изготовленных в 1875 – 1925 гг. Все эти миниатюрные изображения святых и евангельских сюжетов принадлежат частному коллекционеру, сообщает выставочный сайт.

«Благоговейные картинки» начали изготавливать на Западе еще в XIV в. Они выполняли функцию книжных закладок и вкладышей для молитвословов и церковных книг. Картинки с религиозными мотивами получили широкое распространение в монастырях, где их сначала рисовали и подписывали от руки, а позже тиражировали с помощью различных техник печатания. Изготовление и продажа «благоговейных картинок» превратились в дополнительную статью доходов монастырей.

В XVII в. художники стали уделять внимание талантливо вырезанным ножницами внешним рамкам таких картинок, что сказалось на популярности и удорожании их цены. В XVIII-XIX вв. появились высококачественные иллюстрированные мини-произведения, которыестали ходовым товаром в церковных лавках.

После Второй мировой войны на «благоговейных картинках» появились фоторепродукции знаменитых художественных произведений религиозной тематики. Картинки стали изготовлять размером в игральные карты. Их распространяли верующие в качестве маленького подарка к религиозным праздникам, в память о паломничестве или первом причастии. В большинстве случаев изображения на картинках дополнялись цитатами из религиозных книг, текстами молитв, назиданием поучительного характера и др.

«Благоговейные картинки» стали на Западе популярным предметом коллекционирования. Свое предназначение они не потеряли и в наши дни. Большим спросом они пользуются у представителей старшего поколения, пишет сайт выставки.

Sedmitza