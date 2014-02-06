Старинную синагогу на Азорских островах реставрируют и превратят в музей

Власти острова Сан-Мигел, входящего в состав принадлежащего Португалии архипелага Азорские острова, приняли решение о реставрации расположенной там старинной синагоги, сообщает Jewish.ru.

Об єтом заявил в ходе специальной церемонии Жозе Мануэль Болейру, мэр города Понта-Дельгада - столицы Азорских островов.

Восстановление синагоги, построенной в начале XIX века, обойдется в 250 тыс. евро.

Эту сумму выделил специальный орган ЕС, занимающийся сохранением объектов исторического наследия. Ожидается, что после реставрации синагога станет музеем.

Синагогу на острове построили марокканские торговцы-евреи, привлеченные выгодным расположением архипелага, расположенным на пути из Европы в Америку. Ранее синагога принадлежала еврейской общине Лиссабона, которая в 2009 году передала молитвенный дом муниципалитету Сан-Мигела.