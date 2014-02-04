Королева Елизавета II посетит Папу Франциска

3 апреля британская королева Елизавета II встретится с Папой Франциском в Риме, сообщил cо ссылкой на информацию Букингемского дворца сайт suedtirolnews.it.

87-летняя королева Великобритании и Северной Ирландии в сопровождении своего мужа, принца Филиппа, также посетит президента Италии Джорджо Наполитано.

Английская королева была принята Папой Иоанном Павлом II в Ватикане в 2000 г. Это был третий визит в Ватикан британского монарха, который также является и главой Англиканской церкви.

В сентябре 2010 г. королева встречалась в Великобритании с Папой Римским Бенедиктом XVI в начале его четырехдневной поездки по стране.

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