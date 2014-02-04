В Испании мужчина самостоятельно строит огромный собор

Бывший монах Хусто Гальего Мартинес потратил 53 года настроительство собственного крупного собора в Мадриде. Это огромное здание создается по образу и подобию христианского собора, сообщает Кyrios.

Строительство началось в 1961 году, на участке земли, унаследованном Мартинесом от родителей. Здесь он дизайнер, инженер и рабочий. Общего плана строительства, по признанию автора проекта, "у него в голове".

Мартинес уже завещал свое детище католической церкви и надеется, что хотя бы после его смерти здесь будут проходить церковные службы.

Отношение общественности к этому своеобразному архитектурному подвигу двоякое: скептики настаивают на том, чтобы положить конец бесконечному строительству и все снести, другие, наоборо , считают, что даже в незавершенном виде собор привлекает туристов, и достоин того, чтобы его объявить архитектурным памятником.