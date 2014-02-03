Британский музей представил «инструкцию», по которой Ной мог построить ковчег

Британский музей представил недавно расшифрованную глиняную табличку, найденную на территории Ирака, где некогда была Месопотамия. Ученые утверждают, что этому уникальному артефакту, содержащему описание Ноева ковчега, более 4 тыс. лет.

Обнаруженное описание местами расходится с представлениями о ковчеге, бытовавшими до сих пор. Так, в тексте на табличке говорится о судне круглой формы наподобие коракла, тогда как традиционно считалось, что ковчег был прямоугольным.

«Мы были поистине потрясены тем, что ковчег на самом деле был круглым, – говорит Ирвин Финкель, ученый, обнаруживший табличку. – Для всех нас это было полной неожиданностью».

В тексте содержатся наставления месопотамского «бога» по сооружению ковчега: судно следует строить при помощи канатов и бревен, покрыть смолой, а его площадь должна составлять 2/3 современного футбольного поля.

Из расшифрованного текста выяснилось также, какие животные должны были попасть на ковчег Ноя. Ученые из Британского музея полагают, что следует обратиться к судостроителям, чтобы определить, мог ли такой ковчег плыть.

Ирвин Финкель – куратор зала Ближнего Востока в Британском музее. Недавно вышла его книга «Ковчег до Ноя», опирающаяся на данные с глиняной таблички. По его словам, эта табличка является «одной из самых важных находок за всю историю».

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