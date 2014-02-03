В семи европейских столицах прошли марши против однополых «браков»
Одновременно в 7 столицах Европы прошли марши, организованные ассоциациями за семью под лозунгом «Stop Familifobia». Сотни тысяч человек вышли на демонстрации в Париже, Брюссели, Мадриде, Люксембурге, Риме, Варшаве, Бухаресте.
7 основных требований участников демонстраций опубликовал портал ReligionenLibertad:
1. Защита интересов ребенка – против усыновления однополыми парами.
2. Защита права ребенка иметь папу и маму.
3. Защита прав женщин против расширения законодательства, позволяющего их коммерческое использование как «суррогатных матерей».
4. Восстановление в законодательстве понятия о браке как союзе мужчины и женщины.
5. Защита свободы образования для детей – против догм гендерной идеологии в школах.
6. Защита права на свободу слова и совести – против законов, продвигаемых геями, бисексуалами и трансексуалами.
7. Защита идеи прав человека для всех – никаких особых привилегий для ЛГБТ.
Одна из самых масштабных демонстраций прошла в Париже. Ранее несмотря на многотысячные протестные акции, президент Франции Франсуа Оланд 18 мая прошлого года подписал закон о легализации однополых «браков».
В Европе однополые «браки» регистрируются в Англии и Уэльсе, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Франции, Испании, Португалии. Право на усыновление детей гомосексуалисты имеют в Англии и Уэльсе, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Франции, Нидерландах, Андорре. Право усыновлять ребенка своего партнера геи получили в Германии, Австрии, Финляндии.