Сирийские беженцы-мусульмане массово принимают Христианство

Тысячи сирийских беженцев принимают Христианство в Турции, Ливане и Ираке, - сообщает "Христианская Миссия Помощи", протестантская благотворительная организация, базирующаяся в штате Вирджиния (США).

"Буквально тысячи сирийцев традиционного мусульманского происхождения обращаются к Иисусу Христу, - заявил представитель организации. - Это не раздувание чисел, но при этом это и не оптимистическая оценка".

Из Турции представители организации сообщают: "Сирийские мусульмане стали христианами: прежде всего, женщины, снимающие свои хиджабы. Они также разрешают своим детям присоединиться к урокам Библии. Люди обычно не позволяют своим детям изучать веру, которую они не принимают".

"Решение следовать за Христом при этих обстоятельствах означает, что человек приговорил себя к смерти и делает все, чтобы с большой долей вероятности быть убитым в любой момент. Они знают очень хорошо о последствиях”, - добавил представитель "Христианской Миссии Помощи" в Ираке.

Sedmitza