В Испании выставлена картина «Проповедь Иоанна Крестителя» кисти Кранаха

В Музее изящных искусств города Бильбао (Cтрана Басков) выставлен редкий вариант картины Лукаса Кранаха Старшего «Проповедь Иоанна Крестителя», сообщил сайт vascopress.com.

Картина (47 х 38 см), написанная немецким художником в 1537-1540 гг. маслом на картоне, принадлежит коллекции крупнейшей финансово-кредитной группы в Испании «Grupo Santander».

Это лишь одна из более чем 40 картин из собрания «Grupo Santander» в программе временных выставок музея в Бильбао.

Sedmitza.ru