Каждый третий житель Земли - христианин

Число христиан растет в соответствии с ростом населением мира. Каждый третий человек в мире является христианином. Почти 2,4 млрд. христиан составляют около 33 % всего мирового населения - 7,2 млрд. Такие данные опубликованы по состоянию на начало 2014 г. Бостонским Центром по изучению мирового Христианства, сообщают сайты idea и kath.net.

Количество христиан в прошлом году увеличилась на 200 млн человек. Число прихожан, регулярно посещающих богослужения в церкви, составляет примерно 310 млн Католическая церковь с ее более чем 1,2 млрд членов является крупнейшей христианской деноминацией. Протестантов - 441 млн, православных - 280 млн, членов Aнгликанской церкви – 92 млн, прочих христиан - 110 млн.

Большинство христиан (563 млн) живут в Латинской Америке. Далее следуют: Европa (561 млн), Африка (520 млн), Азия (368 млн), Северная Америка (229 млн) и Океания (25 млн). В мире насчитывается 4,7 млн. христианских культовых сооружений. 12,5 млн человек являются христианскими священниками.

Ислам является второй после Христианства крупнейшей по численности религией (1,7 млрд). Индусов насчитывается около одного млрд, буддистов – 514 млн. К иудейской религии причисляют себя 14 млн. В мире насчитывается 255 млн приверженцев сикхизма и 137 млн атеистов.

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