В Турции на дне озера обнаружены развалины древней базилики
11:42, 30 января 2014Мир
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По сообщениям Турецкого телеканала от 27 января, местным археологам с помощью аэрофотосъемки удалось обнаружить в озере близ г. Изник (древняя Никея) развалины византийской базилики.
Исторический объект доселе оставался незамеченный, располагаясь на глубине 2-х метров, и в 20 метрах от берега озера.
Предполагается, что этот старинный храм-базилика оказался на дне под воздействием землетрясения, которое произошло в 740 году.
В ближайшие годы базилика будет очищена от вековых наслоений, местное руководство планирует создать на месте находки подводный музей.
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