В Турции на дне озера обнаружены развалины древней базилики

По сообщениям Турецкого телеканала от 27 января, местным археологам с помощью аэрофотосъемки удалось обнаружить в озере близ г. Изник (древняя Никея) развалины византийской базилики.

Исторический объект доселе оставался незамеченный, располагаясь на глубине 2-х метров, и в 20 метрах от берега озера.

Предполагается, что этот старинный храм-базилика оказался на дне под воздействием землетрясения, которое произошло в 740 году.

В ближайшие годы базилика будет очищена от вековых наслоений, местное руководство планирует создать на месте находки подводный музей.

Рravmir.ru