В библиотеке Ватикана обнаружены материалы о жестоких преследованиях христиан в Японии

Уникальная коллекция документов о жестоких преследованиях христиан в Японии в XVII- XVIII веках обнаружена в библиотеке Ватикана. Ее нашли исследователи из официального архива префектуры Ойта на южном японском острове Кюсю, где в Средневековье существовала значительная община христиан, сообщает ИТАР-ТАСС.

Документы собрал итальянский католический миссионер Марио Марега, который проповедовал в префектуре Ойта в первые годы после окончания Второй мировой войны.

В документах, в частности, рассказывается о слежке, которую вели японские чиновники за потенциальными христианами или за теми, кто под угрозой смерти отказался от своей веры. Многие материалы относятся к началу XVII века, когда преследования носили особенно жестокий характер.

Христианство проникло в Японию вместе с португальскими и испанскими купцами в середине XVI века. Особенно активны были иезуиты, которые создали многочисленную общину на южном острове Кюсю. Всего к концу XVI века в Японии насчитывалось около 300 тыс. христиан. Они пользовались покровительством и части самурайской знати - некоторые удельные князья открыто переходили в католичество и демонстративно носили кресты поверх одежды. Однако проникновение иезуитов вызывало подозрения - в них многие видели агентуру европейских колонизаторов.

В 1587 году объединитель Японии Тоётоми Хидэёси запретил пребывание миссионеров в стране и начал притеснения христиан. Старт к репрессиям дала показательная казнь 26 активных католиков, которых распяли на крестах. Зверские расправы продолжились и при Иэясу Токугава, который завершил объединение Японии и создал централизованное государство. В 1614 году он запретил христианство по всей стране. Началось массовое разрушение церквей, а всем подозреваемым предлагалось наступить ногой на медную табличку с изображением Богоматери. Отказывавшихся подвергали мучительным казням.

Христиане перешли в подполье и в 1637 году подняли в районе города Симабара на острове Кюсю восстание во главе с самураями-христианами. Они героически сражались, но мятеж был жестоко подавлен. С тех пор запрет на христианство в Японии действовал более 250 лет.

В конце позапрошлого века христианство в Японии было разрешено, его приверженцами стали многие деятели новой культуры. Сейчас в 128-миллионной Японии в различные христианские общины входит около 2,5 млн человек. Большинство среди них - католики. Действует и Японская православная церковь, объединяющая примерно 36 тыс. человек.