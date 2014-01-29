Шведы помогут сохранить в Польше музей Аушвиц-Биркенау

Шведы намерены оказать экономическую поддержку в Польше музею Аушвиц-Биркенау по сохранению его для будущих поколений.

С этой целью скандинавская страна внесет еще один миллион крон (более 100 тысяч евро) в международный Фонд сохранения бывшего фашистского концлагеря.

Эта поддержка – еще одно напоминание о важности борьбы за мир, безопасность и человеческие права, сказано в пресс-релизе МИД Швеции. Акция приурочена к международному дню памяти жертв Холокоста и 69–летней годовщине со дня освобождения Аушвица-Биркенау.

Напомним, что этот лагерь был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения людей. В этом лагере было уничтожено миллион евреев. Такая же судьба постигла 75 000 поляков, 21 000 цыган, 15 000 советских военнопленных и 15 000 узников других национальностей.

Части бывшего концлагеря сохранены и являются сегодня музеем, который ежегодно посещает более миллиона людей со всего мира, в том числе и шведы.

Музей Аушвиц-Биркенау дает возможность посетителям узнать об ужасных преступлениях фашистов против человечества, которые были совершены ими во время Второй мировой войны.

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