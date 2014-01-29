Эксперты предсказывают рост преследования христиан в мире в 2014 году

В мире 2014 год, вероятно, будет характеризоваться рекордными уровнями религиозных преследований во всем мире, считают международные эксперты, особенно в отношении христиан.

«Я думаю, если в этом году не будет наблюдаться резкое изменение текущей тенденции, то, в любом случае, ситуация будет становиться хуже», — утверждает Исаак Сикс из Международного христианского концерна - группы, базирующейся в Вашингтоне и следящей за правовой ситуацией по отношению к христианским общинам в разных странах.

«В течение последнего 10-летия мы наблюдаем рост преследований в странах, где растет влияние радикального ислама. Преследования ведутся в отношении не только христиан, но и представителей др. религиозных меньшинств, в т. ч. некоторых групп мусульман», — заявил Сикс.

Пол Эстебрукс из канадского отделения «Открытых дверей» также видит увеличение религиозных преследований как последствие распространения исламизма. «В 2013 г. положение христиан существенно ухудшилось в таких странах, как Пакистан, Афганистан, Сомали. Мы не видим причины для улучшения ситуации в этом году», — заявил Эстебрукс.

Не так давно крупное исследование «Pew Research» установило также, что враждебность по отношению к религии достигла шестилетнего максимума во всем мире в 2012 г., отметив, что «резкий рост был зафиксирован на Ближнем Востоке и в Северной Африке», в результате последствий т. н. «арабской весны».

«Самая большая проблема на Западе, возможно, та, что мы думаем, что живем в пострелигиозном обществе. Мы недооцениваем, насколько важна вера в общинах по всему миру, и мы в реальности не ставим приоритетом религиозную свободу и защиту религиозных меньшинств», — считает Исаак Сикс.

Исполнительный директор «Открытых дверей» Канады Пол Джонсон, говорит, что враждебность по отношению к религиозным меньшинствам «подстегивается» в СМИ и существует при молчании правительства. Хотя есть надежда, что мир вскоре будет больше внимания уделять этому вопросу, считает эксперт.

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