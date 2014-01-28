В Германии проходит выставка посвященная церковной архитектуре Средневековья

В Августинском музее Фрайбурга (Баден-Вюртемберг) проходит выставка «Готическая стройплощадка. Фрайбургский Мюнстер», посвященная церковной архитектуре Средневековья и истории строительства местного романо-готического собора.

Выставка приурочена к 500-летию освящения (5 декабря 1513 г.) последнего завершенного хора Фрайбургского собора, сообщает сайт выставки.

Представлены средневековые чертежи и планы cтарого Фрайбурга, финансовые и другие документы, свидетельствующие о том, как сроителям технически удалось реализовать проект возведения гигантского церковного здания. Демонстрируются различные инструменты, с помощью которых cтроители обрабатывали металл, камень и дерево.

Ныне Фрайбургский собор — Мюнстер — является главной достопримечательностью и символом города. Он строился в течение 300 лет, с начала XIII до начала XVI в. Длина здания - 124 м; ширина - 30 м, высота башни -116 м. Собор не был разрушен в годы Второй мировой войны.

Sedmitza