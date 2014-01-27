В США проходит выставка произведений религиозного искусства «Священное»

В Художественном музее Института искусств в Миннеаполисе (штат Миннесота) проходит выставка «Священное». Кураторы экспозиции собрали произведения религиозного искусства различных культур со всех уголков мира, пишет artsmia.

Богато представлена коллекция американского религиозного искусства, а также экспонаты из стран Азии, Африки и Океании.

В музее выставлено полотно «Благовещение» итальянского живописца и архитектора эпохи Возрождения Джироламо да Карпи († 1556 ), представителя Феррарской школы. Одна из его главных работ — «Успение Богородицы», которая хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Художественный музей Института искусств обладает более чем 80 тыс. экспонатами, древнейшим из которых более 5000 лет. Его коллекция включает в себя картины, фотографии, гравюры, рисунки, текстиль и архитектурные фрагменты.

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