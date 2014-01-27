Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста
16:08, 27 января 2014Мир
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27 января, день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста, который был установлен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2005 году – в 60-ю годовщину освобождения узников Освенцима.
Принятая ООН резолюция № 60/7 осуждает отрицание Холокоста и призывает все страны чтить память жертв катастрофы.
В последнюю неделю января во многих странах мира проходят траурные церемонии, посвященные дню памяти жертв Холокоста.
Особые церемонии, по сложившейся традиции, проводятся на территории мемориального комплекса Освенцим.
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