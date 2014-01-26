Елизавета II продала заброшенную церковь за один фунт стерлингов

Британская королева Елизавета II продала принадлежавшую ей заброшенную церковь за символическую сумму в 1 фунт (около $1,6), сообщают британские СМИ.

Развалины здания церкви святого Якова, расположенного в заброшенной деревне Ланкот в графстве Глостершир на юго-западе Англии, купил благотворительный фонд, занимающийся реставрацией исторических памятников. Фонд взял на себя обязательство вложить 50 тыс фунтов ($100 тыс). в консервацию исторического здания, от которого сейчас остались только стены.

Деревня Ланкот в Глостершире существовала со времен раннего средневековья, однако она была покинута жителями в конце XIX века. Церковь святого Якова была построена в IX веке, но первый христианский храм на ее месте, по данным историков, был возведен еще в VII веке.

Ученые предполагают, что рядом с церковью находилась больница для прокаженных. По мнению исследователей, именно поэтому вокруг церкви до сих пор можно найти заросли лекарственных растений, которыми в старину пытались лечить эту болезнь.

Церковь святого Якова была закрыта в 1865 году, когда жители окончательно покинули деревню Ланкот. Сейчас заброшенное средневековое селение с сохранившимися развалинами церкви находится на территории природного заказника.

ИТАР-ТАСС