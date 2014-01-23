Издана детская книга о Старце Паисии Святогорце

Издательский Дом «Святая Гора» выпустил книгу «Отец Паисий. Старец Любви».

Эта книга посвящена жизнеописанию нашего современника – старца Паисия Святогорца. Короткие и простые рассказы, подобно пунктиру, отмечают линию духовной жизни яркого представителя монашества, сложившегося на Святой Горе Афон.

Автор этого произведения – известная греческая писательница Мария Гуменопулу.

Её перу принадлежат прозаические и поэтические произведения, которые неоднократно переиздавались в Греции и многих европейских странах. Больше двадцати раз она получала греческие и международные литературные премии.

Произведения Марии Гуменопулу включены в хрестоматию для начальных классов греческой школы.

Книга «Отец Паисий. Старец Любви» иллюстрирована замечательными цветными иллюстрациями и будет интересна детям разного возраста.

Рravoslavie.ru