Американским военным разрешат носить религиозные атрибуты

Военнослужащим вооруженных сил США отныне будет разрешено носить религиозные атрибуты, в том числе тюрбаны, кипы, бороды и татуировки. Мусульмане, сикхи, евреи и адепты неоязыческого культа викки, проходящие военную службу во всех видах вооруженных сил, теперь имеют возможность получить разрешение на смягчение строгих правил, регулирующих внешний вид и форму одежды, сообщает Би-би-си.

Все обращения будут рассматриваться на индивидуальной основе; командиры могут ответить отказом, если посчитают, что это может негативно сказаться на боеготовности военнослужащего.

В просьбе может быть отказано, если религиозный атрибут, например, борода, может повлиять на безопасность обращения с вооружением и техникой, например в случае ношения касок и защитных масок.

Правила вступают в действие со среды и будут распространяться на все официально признанные Пентагоном религии во всех видах вооруженных сил.

Амардип Сингх, один из основателей "Коалиции сикхов", назвал инициативу Пентагона шагом вперед.

"Замечательно, что армия показывает приверженность защите свободы вероисповедания. Однако понятно, что предстоит еще многое сделать в этом направлении", - сказал Сингх.