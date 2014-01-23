В Израиле обнаружены остатки византийской церкви VI века
10:49, 23 января 2014Мир
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На юге Израиля обнаружена богато украшенная мозаикой византийская церковь VI века. Остатки здания были найдены во время строительных работ в поселке Алума, севернее города Кирьят-Гат.
Д-р Даниэль Варга из Управления древностей Израиля, возглавляющий раскопки, рассказал, что на полу церкви были обнаружены красочные мозаики и надписи на греческом языке, содержащие имена Иисуса и Марии.
После находки власти решили сохранить раскопанные остатки церкви.
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