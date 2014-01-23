В Израиле обнаружены остатки византийской церкви VI века

На юге Израиля обнаружена богато украшенная мозаикой византийская церковь VI века. Остатки здания были найдены во время строительных работ в поселке Алума, севернее города Кирьят-Гат.

Д-р Даниэль Варга из Управления древностей Израиля, возглавляющий раскопки, рассказал, что на полу церкви были обнаружены красочные мозаики и надписи на греческом языке, содержащие имена Иисуса и Марии.

После находки власти решили сохранить раскопанные остатки церкви.

Sedmitza