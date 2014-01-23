Египет: епископы рады итогам референдума по новой конституции

Итоги референдума, в ходе которого 14-15 января 98% голосов была принята новая конституция Египта, порадовали епископов Копто-католической церкови, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ACN.

В беседе с представителями фонда «Помощь Церкви в нужде» трое иерархов церкви – Кирилл Вильям Самаан, епископ Асьютский, Антоний Азиз Мина, епископ Гизский, и Иоанн Закира, епископ Луксорский, – выразили глубокое удовлетворение в связи с тем, что новая конституция гарантирует основополагающие права всем египтянам, вне зависимости от расы, пола, религии или возраста.

Епископы, в частности, подчеркнули, что нынешняя конституция – в отличие о той, что была принята в 2012 году, – в предоставляет все права женщинам, детям и инвалидам. Они также отмечают, что новый основной закон предоставил все необходимые права христианам – в частности, парламенту Египта предписано как можно скорее подготовить законопроект о строительстве новых церквей.

Преамбула конституции, в частности, гласит, что египетский народ «чтит Деву Марию и Ее Младенца, нашедших здесь пристанище во время бегства в Египет, и выражает уважение и восхищение христианской религией».