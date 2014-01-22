В Мексике священник вынужден служить Мессу в бронежилете

В Мексике католический священник вынужден служить Мессу в бронежилете по причине криминогенной обстановки и угроз, поступающих в его адрес, пишет EL UNIVERSAL.

Грегорио Лопес служит в диоцезе Апатсиган, штат Мичоакан. Угрозы начали поступать после критики священником деятельности преступных группировок в городе Апатсиган.

В муниципалитете на прошлой неделе армия и полиция активизировали свои силы для защиты населения от криминальных банд.

Не более 2 месяцев назад, после убийства 2 священников в Веракрус, клирик собора Апатсингана Сальвадор Гонсалес заявил, что, по крайней мере, 7 священников этого города получали угрозы и испытывали на себе давление со стороны организованных преступных групп. По мнению епископа Патиньо Веласкеса, власти знают, кто стоит за преступлениями, но ничего не делают.

По официальным данным, во время правления Фелипе Кальдерона в Мексике были убиты 12 священников, около 162 ежегодно получали угрозы смерти, около тысячи становились жертвами вымогательства. Портал Fides назвал Мексику 2-й по уровню опасности страной Латинской Америки после Колумбии.

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