Священник Федор Конюхов совершил великое водоосвящение в Тихом океане

На праздник Крещения известный российский путешественник Федор Конюхов, имеющий сан священника, совершил великое водоосвящение в Тихом океане, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу путешественника.

Следуя по курсу от Чили до Австралии на весельной лодке "Тургояк", он прошел уже 1700 миль. До австралийского города Брисбена, где Конюхов планирует пристать к берегу, осталось 6093 мили.

В воскресенье, покоритель океана сообщил: "В океане жара, светит яркое солнце, от него никуда не скрыться. Пытался прятаться в каюте, но она нагревается, как духовка". По словам путешественника, при такой жаре он предпочитает работать веслами по ночам.

Атлантический океан в 2002 году Конюхов на весельной лодке-одиночке пересек за 46 суток. Тихий океан он надеется преодолеть за 200 суток.