В Китае обнаружено захоронение несторианских христиан
03:43, 21 января 2014Мир
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В китайской провинции Хэнань, в одной из скальных ниш, расположенных в пещерном комплексе Лунмэнь недалеко от города Лоян, ученые обнаружили ранне-христианское захоронение с останками несторианских христиан.
В нише рядом с местом, где складывались человеческие кости и пепел, выгравирован крест. Возможно, это старейшее христианское место на территории Китая.
Несторианство проникло в эту страну ок. 635 г., но в 845 г. оно было запрещено на территории Китая.
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