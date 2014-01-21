В Китае обнаружено захоронение несторианских христиан

В китайской провинции Хэнань, в одной из скальных ниш, расположенных в пещерном комплексе Лунмэнь недалеко от города Лоян, ученые обнаружили ранне-христианское захоронение с останками несторианских христиан.

В нише рядом с местом, где складывались человеческие кости и пепел, выгравирован крест. Возможно, это старейшее христианское место на территории Китая.

Несторианство проникло в эту страну ок. 635 г., но в 845 г. оно было запрещено на территории Китая.

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